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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

MANİSA (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nerrin Erakman (58), Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Erakman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.

Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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