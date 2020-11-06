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İzmir’deki depremzedelere psikolojik destek verecek ekip dualarla uğurlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 06.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan depremin ardından depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla Karabük’ten psiko-sosyal destek ekibi bölgeye gönderildi.Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada İzmir’in Seferihisar İlçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde İl Müdürlüğü’nden de olmak üzere bölgede görevlendirilen psiko-sosyal destek ekibi depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak için İzmir’e gönderildi.Psiko-sosyal destek ekibi, Vali Fuat Gürel ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müdürlüğü idarecileri ve personeller tarafından dualarla bölgeye uğurlandı.Vali Fuat Gürel sahada görevlendirilen ve bugün yola çıkan psiko-sosyal destek ekibine teşekkür etti ve sahada herhangi bir ihtiyaç doğrultusunda kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.Sökmen ise İzmir’deki depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

İzmir’de yaşanan depremin ardından depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla Karabük’ten psiko-sosyal destek ekibi bölgeye gönderildi.
Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada İzmir’in Seferihisar İlçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde İl Müdürlüğü’nden de olmak üzere bölgede görevlendirilen psiko-sosyal destek ekibi depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak için İzmir’e gönderildi.
Psiko-sosyal destek ekibi, Vali Fuat Gürel ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müdürlüğü idarecileri ve personeller tarafından dualarla bölgeye uğurlandı.
Vali Fuat Gürel sahada görevlendirilen ve bugün yola çıkan psiko-sosyal destek ekibine teşekkür etti ve sahada herhangi bir ihtiyaç doğrultusunda kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.
Sökmen ise İzmir’deki depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

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Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
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