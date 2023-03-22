İzmir'deki eski Hilton Oteli binası depremzedelere açıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, binanın hissedarları olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ata Holding arasındaki görüşmeler sonrası otelin depremzedelere hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kente gelen depremzedelerin geçici barınma sorununu çözmek için 180 odanın yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, 10 Mart'tan bu yana 50 odada 102 depremzedenin misafir edildiği, üç öğün yemek, internet, çamaşır gibi ihtiyaçların karşılandığı, psikososyal destek hizmeti verildiği de ifade edildi.

Otelde öğrencilerin ders çalışması için bir odanın kütüphane, bir odanın ise çocuklar için kreşe çevrildiği kaydedildi.

