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İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

07.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 5 Ekim'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince 5 Ekim'de kent merkezindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında örgütle irtibatlarını gösterir nitelikte deliller bulunduğu öne sürülen 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı

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