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İzmir'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi girişinde eylem

22.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmasını talep eden bir grup Cumhuriyet Mahallesi sakini, eylem yaptı.

Sabah erken saatte tesise giden yolu kapatan mahalle sakinleri, "Doğa sevginiz balon çıktı", "Çöp gitsin çilemiz bitsin" ve "Mavi körfez yeşil İzmir dediniz Harmandalı'nı çöpe boğdunuz" yazılı pankartlar açtı.

Mahalle Muhtarı Dursun Ali Kazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021'de mahallelerinde heyelan yaşandığını ve 13 evin tahliye edildiğini hatırlattı.

Tesisin bölgede felakete neden olabileceğini, bu konuda bilim insanlarının raporlar hazırladığını kaydeden Kazar, bir an önce bu konuda adım atılmasını istediklerini söyledi.

"Çöp stoklama işleminin durdurulması ve bölgede güvenliğin sağlanması" konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvurunun reddedildiğini, kendilerinin de ret kararını idare mahkemesine taşıdığını aktaran Kazar, mahkemenin 26 Haziran'da, istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle lehlerine karar verdiğini ifade etti.

Çöp stoklama işleminin bir an önce durdurulmasını istediklerini aktaran Kazar, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bütün Türkiye'ye haykırıyorum, diyorum ki; hak, hukuk, adalet Harmandalı için işlesin. Karar var, kimse topu taca atmasın. Harmandalı'ndaki mahkeme kararı uygulansın. Herkesten ricam bu. Kaymakamdan, validen, çevre il müdüründen, emniyetten diyorum ki mahkeme kararını uygulasın. Mahkeme kararı derhal 'Stoklama durdurulmalıdır' diyor, net. Burada gelip daha üst mahkemeye itiraz ederler, biz savunmamızı yaparız. O olur mu olmaz mı 5 ay sonra, 6 ay sonra görülür ama şu anda uygulanmasını istiyorum. Bu insanların ölmesini istemiyorum, doğamın yok olmasını istemiyorum."

Eylemde mahalle sakinleri, çöp araçlarının tesise girişine izin vermeyeceklerini belirterek, yolu kapattı.

Polis ekibi, bölgede güvenlik amacıyla bekliyor.

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