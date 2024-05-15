YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki izinsiz gösteriyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'deki izinsiz gösteriyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı

AA AA
15.05.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de izinsiz gösteride görevli memura mukavemette bulundukları ve yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ve çevresinde düzenlenen izinsiz gösteriyle ilgili bazı şüphelilere yönelik inceleme başlatıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura direnme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kolluk kuvvetlerine taş, sandalye, kül tablası ve flama sopasıyla saldıran 19 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de 2 Nisan'daki izinsiz gösteride terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan attıkları ve güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harkov harekatı: Rusya'nın ilerleyişi üzerine Ukrayna güçleri geri çekildiHarkov harekatı: Rusya'nın ilerleyişi üzerine Ukrayna güçleri geri çekildi
Kilo verme ilacı 'kalp krizi riskini azaltabilir'Kilo verme ilacı 'kalp krizi riskini azaltabilir'
Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?
Anahtar Kelimeler:
gösteri

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:53
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:23
Yatsı
21:55
İzmir ECZANELER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.