İzmir'deki konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi

- "Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu"

Nura Ahmed, AA muhabirine, ailecek, yaşamlarının en mutlu günlerini Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Depremi eşi ve çocuğuyla evinde geçirdiğini anlatan Ahmed, "Depremde çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Evimiz yıkılacak diye çok korktum. 7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı. Bu süreçte bebeğimi kaybetmekten korktum ama Allah'a şükür onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim ve kucağıma aldım. Şimdi çok mutluyum. Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu. İnşallah bundan sonra her şey bizim ve bebeğimiz için güzel olur."

Ömer Abud ise Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye bize hep sahip çıktı. Savaştan kaçarak geldik. Sonra deprem oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, bu sefer de bizi geçici barınma merkezine yerleştirdiler. Ben bu süreçte bir baba olarak hem eşimi hem de bebeğimi kaybetmekten çok korktum. Allah'a şükürler olsun, Adnan'ı sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Artık o kötü günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.