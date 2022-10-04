İzmir'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu dükkanından ziynet eşyaları ve kol saatlerinin çalınması anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, kuyumcu dükkanına giren yüzü kapalı kişinin, bir süre gezindikten sonra rafta duran saatleri alıp uzaklaştığı görülüyor.
Şüphelinin çok kısa sürede soygunu yapıp uzaklaştığı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
- Olay
Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün gece bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, iş yerinin kepenginin ve camının kırılarak bir miktar ziynet eşyası ile 15 kol saatinin çalındığını belirlemişti.
İş yeri alarmının çalmasıyla panikleyip kaçan hırsızın düşürdüğü bazı ziynet eşyalarını ise toplanıp kuyumcuya teslim edilmişti.
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