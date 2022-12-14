İzmir'deki lisanslı pamuk deposu tam doluluğa ulaştı

ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, yaptığı yazılı açıklamada, 2011'de Türkiye'deki ilk pamuk lisanslı deposunu hizmete sunarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

ELİDAŞ'ın ticaret borsaları, üretici birlikleri ve finans kurumlarının dahil olduğu 17 ortaklı yapısının bugün "kazan kazan" ekosistemlerinin en başarılı örneklerinden biri olduğunu bildiren Kocagöz, şunları kaydetti:

"2011'de çıktığımız bu yolda artık çok daha sağlam adımlarla yürürken lisanslı depoculuk girişimlerine rol model olduğumuzu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu sezon yine kapılarımızı şimdilik kaydıyla kapatıyoruz ama yeni depomuzla birlikte ve artan kapasitemizle önümüzdeki sezonlarda da hizmet vermeye ve üreticilerimize yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. Bugün iftiharla ve mutlulukla paylaşıyoruz ki 20 Eylül'de açılışını yaptığımız ek tesislerimiz de dahil olmak üzere ELİDAŞ lisanslı depoculuk, yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır. Projenin başarıya ulaştığını görmek bizlere mutluluk veriyor."

ELİDAŞ'ın lisanslı deposunun kapasitesi eylül ayında 35 bin tona yükseltilmişti.

