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İzmir'deki lojistik merkezine Alman yatırımcı ilgisi

AA AA
15.05.2024 10:18
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Bremeninvest Yatırım Ajansı Türkiye Proje Koordinatörü Malte Weyhausen, Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren köklü bir lojistik firmasının İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde yatırım yapmak istediğini bildirdi.

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkileri zenginleştirmek amacıyla firmalara danışmanlık hizmeti veren Bremeninvest Yatırım Ajansı yetkilileri, Oda'yı ziyaret ederek Kemalpaşa Lojistik Merkezi hakkında bilgi aldı.

İZTO Başkan Yardımcısı Eyüp Cemal Elmasoğlu ile Bremeninvest'in Genel Müdürü Andreas Heyer, Türkiye Proje Koordinatörü Malte Weyhausen ve Türkiye Müdürü Erol Tüfekçi'nin katıldığı toplantıda katılımcılara lojistik merkezle ilgili sunum yapıldı.

Ajansın Türkiye Proje Koordinatörü Malte Weyhausen, büyük bir Alman lojistik firmasının İzmir'de yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediği ifade etti.

Söz konusu lojistik firmasının genel merkezinin Bremen'de bulunduğunu, 140 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğini belirten Weyhausen, 100'e yakın lokasyonda bulunan firmanın 20 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Weyhausen, firmanın faaliyet alanını Türkiye'ye genişletmek istediğini ifade ederek, "Bu firmanın İzmir'e yapacağı yatırım, kenti olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlamda Kemalpaşa Lojistik Merkezini yakından takip ediyoruz." dedi.

Elmasoğlu ise İzmir'e nitelikli insan göçünün her geçen gün arttığını, firmaların yatırım için İzmir'i tercih ettiğini kaydetti.

Kemalpaşa Lojistik Merkezinin İzmir'in hinterlandında yer alan tüm şehirlerin ticareti için önemli bir merkez olacağına işaret eden Elmasoğlu, "Alman firmaların Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlara ilişkin teklifler, İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi Tır Gümrük İşletmeleri A.Ş yönetimi tarafından değerlendirilecek. Firma olası yatırım planları kapsamında ayrıca Çandarlı Limanı'nı da göz önünde bulundurabilir." ifadelerini kullandı.

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