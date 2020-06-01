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İzmir'deki organize suç örgütü davasında 38 kişi hakim karşısına çıkacak

İZMİR HABERLERİ  | 01.06.2020 19:33 | Son Güncelleme

Gürcistan'a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz liderliğindeki yapılanmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırıda bulunulması da olmak üzere 13 olaya ilişkin dosya birleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Gürcistan’a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz liderliğindeki yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Camgöz'ün Ağustos 2019'da Gürcistan'ın Batum şehrine gittikten sonra oradan örgüt mensuplarına verdiği talimatlarla örgüt eylemlerine hız kazandırdığı belirtildi.

Camgöz'ün talimatları ile "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs" suçlarının örgüt elemanları tarafından, emir komuta zinciri içinde işlendiğinin ifade edildiği iddianamede, alacak tahsili için de baskı, cebir ve şiddet eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İddianamede sanıkların işledikleri iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak'ta silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirildi.

Silahlı saldırıyla ilgili Binali Camgöz'ün de bulunduğu 8 sanık hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamaları iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca, bir sanayi sitesinde iş yeri bulunan Turgut K'nin vurulması, Karşıyaka'da bir bar sahinin vurulması, bir taksi durağında gerçekleşen silahla yaralama olayıyla ilgili suçlamalar da bulunuyor.

Pandemi nedeniyle ilk duruşması dosya üzerinden inceleme olarak yapılan ve 10 Ağustos'a ertelenen davada toplam 38 sanık, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Eşyalar Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi çeşitli suçlardan hakim karşısına çıkacak.

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