İzmir'deki organize suç örgütü davasında iddianame kabul edildi

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na silahlı saldırı, Urla'da eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanmasına ilişkin olayların da yer aldığı organize suç örgütü davasına ilişkin iddianame kabul edildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verildi.

Örgütün suç işlemedeki sürekliliğine dikkatin çekildiği iddianamede, örgüt mensuplarının birçok kişiden haksız yere para talep ettikleri, öldürme, yaralama, yağma gibi birçok olaya karıştıkları, bu eylemin bir defaya mahsus olmadığı ve müşteki ile mağdurları ölümle tehdit ettiklerine yer verildi.

Örgüt üyelerinin müştekilerin kendilerinden şikayetçi olma ihtimalinden korkmadıkları, eylemlerde bir sürekliliğin bulunduğu, suç işlemekten hiçbir zaman çekinmedikleri, böylelikle çevrede bulunan insanlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları, Serkan Kurtuluş'un ismini kullanarak insanları tehdit ve hakaretlerle korkutma yoluna giderek, kişiler üzerinde ciddi bir tehlike oluşturdukları belirtildi.