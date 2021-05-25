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İzmir'deki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı

25.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde 21 Mayıs'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Torbalı'da vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak "yağma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, silahla yaralama, göçmen kaçakçılığı ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik 21 Mayıs'taki operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilmişti.

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