YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

20.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’ndaki organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Konak Moris Bencuya Özel Eğitim, Değirmenci Özel Eğitim, Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu, Bornova Gençlik Merkezi ile Vizyon Otizm Kulübünden sporcular katıldı.

Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı organizasyonda otizmli sporcular, buz pistinde becerilerini sergiledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
GÜNCELLEME - Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptıGÜNCELLEME - Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı
Tekirdağ'da arazide bulunan kemik parçalarının kayıp kişiye ait olduğu belirlendiTekirdağ'da arazide bulunan kemik parçalarının kayıp kişiye ait olduğu belirlendi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
13:24
İkindi
16:49
Akşam
19:30
Yatsı
20:46
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Şaşırtan iddia! Zehirlenme korkusuyla 1000 personeli...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.