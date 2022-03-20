İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’ndaki organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Konak Moris Bencuya Özel Eğitim, Değirmenci Özel Eğitim, Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu, Bornova Gençlik Merkezi ile Vizyon Otizm Kulübünden sporcular katıldı.

Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı organizasyonda otizmli sporcular, buz pistinde becerilerini sergiledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz