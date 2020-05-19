İzmir'deki silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yakalandı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 kişiye idari para cezası kesildi.

Yenişehir Mahallesi'nde iddiaya göre, iki kişi arasında cep telefonu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşandı.

Bu kişilerin aralarında oluşan husumet nedeniyle iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga nedeniyle mahalleye çevik kuvvet unsurlarının da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye idari para cezası uyguladı.

