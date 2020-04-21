YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki spor kulüplerinden, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

İzmir'deki spor kulüplerinden, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

İzmir'deki spor kulüplerinden, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

İZMİR (AA) - İzmir'deki spor kulüpleri Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan Öztürk için ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk’ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet,
Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Altınordu'dan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Işıklar içinde uyu Kaan." şeklinde mesaj paylaşıldı.

Karşıyaka Kulübü, "Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." şeklinde açıklama yayımladı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada ise "Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
başsağlığı Eskişehirspor Futbol Kaan Öztürk TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

İzmir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:00
Yatsı
21:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Askerin Şüpheli Ölümü

Askerin Şüpheli Ölümü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.