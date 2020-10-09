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İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İZMİR HABERLERİ  | 09.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki St. John Kilisesi'nde Hazreti İsa'nın 12 havarisinden Saint John Theologos için ayin düzenlendi.

Moskova Patrikhanesine bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerince düzenlenen ayini, Peder Georgiy Sergeev yönetti.

Hazreti İsa’nın annesini emanet ettiği Aziz Yuhanna, diğer adıyla St. John Theologos için dualar ve ilahiler okunan ayine, Rusya, Ukranya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Ortodokslar katıldı.

Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği Başkanı Andrey Ponomarev, ayin sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kalabalık cemaat planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle katılımı kısıtlı tuttuklarını söyledi.

Ponomarev, inanç turizmi potansiyelinin açığa çıkarılması konusunda Türkiye'ye destek verdiklerini de dile getirdi.

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