İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 9 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak'ta başlatılan operasyon kapsamında yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamında elebaşılığını halen yurt dışında bulunan B.C'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", "kasten yaralama", "suç ve suçluyu övme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" gibi suçlara karıştıkları belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

