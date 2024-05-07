YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

AA AA
07.05.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefeci usulü yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişileri tehdit ettikleri öne sürülen 8, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 11 olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiÇanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi
Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandıYapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı
Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandıSelçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı
Anahtar Kelimeler:
operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:00
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:16
Yatsı
21:46
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.