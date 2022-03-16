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İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

16.03.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında 35 AD 7509 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki A.K. ve M.K. ile H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.

Yaralılardan M.K. ve A.K, Torbalı Devlet Hastanesine, R.T. ve H.Ö.Ö. ise Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

R.T, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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trafik kazası

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