YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

29.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar Orman İşletme Şefliğine ait pikap, Doğanbey yolu Sakıazağacı mevkisinde, refüje çarptı.

Araçta bulunan Nurhan Beşbudak, yere savruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Beşbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulunduİzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulundu
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyorSivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
kaza

İzmir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:32
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.