İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar Orman İşletme Şefliğine ait pikap, Doğanbey yolu Sakıazağacı mevkisinde, refüje çarptı.

Araçta bulunan Nurhan Beşbudak, yere savruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Beşbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alındı.



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