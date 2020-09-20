İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güz dönemi için birçok bölüm için uzaktan öğretim kararı alan İzmir'deki üniversiteler, gelecek ay başlaması planlanan "2020-2021 Akademik Yılı" hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 175 bin üniversite öğrencisinin eğitim aldığı İzmir'de, aralarında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin olduğu 6 devlet ve 4 vakıf olmak üzere toplam 10 üniversite bulunuyor.

Öğretim dönemlerinde öğrencilerle yoğunluk yaşayan kampüsler ise uzaktan eğitimden dolayı bu göz dönemini sakin geçirecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönemde de birçok bölümde uzaktan eğitime devam etmeye karar veren üniversiteler, öğrencilerinin en iyi şekilde ders alabilmesi için çalışmalar yaptı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, öğrencisiz kampüsün kendileri için ciddi bir mahzunluk oluşturduğunu ama sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.