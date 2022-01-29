İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram skunk, 73 uyuşturucu hap, 15 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 2 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

