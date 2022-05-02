İzmir'deki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 38 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan-1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 uyarıcı hap, 229 uyuşturucu hap, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişek ile 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.



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