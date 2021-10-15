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  4. İzmir'deki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

İzmir'deki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

15.10.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklananlardan 2'sinin doktor olduğu öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 2'si doktor, 2'si satıcı olduğu öğrenilen 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

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