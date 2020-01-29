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İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'ne "kırmızı bayrak" verildi

İZMİR HABERLERİ  | 29.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'ne "kırmızı bayrak" verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in en eski yerleşim yeri olduğu tespit edilen Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü, engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekanlar ve ulaşım araçlarına verilen kırmızı bayrağı almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kırmızı bayrağın tarihi alanda göndere çekilmesi dolayısıyla höyüğün ziyaretçi merkezinde tören düzenlendi.

Engelli vatandaşların katıldığı törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir'de bu alandaki 62'nci bayrağı burada göndere çektiklerini belirtti.

Engelli insanların hayatın her alanında olması için çalışma yürüttüklerini anlatan İduğ, "Keşke Türkiye İzmir gibi olsa' diyoruz, bu çok doğru bir slogan olur. Özel insanlara hepimizin destek olması gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin kırmızı bayrak projesinin daha ileriye taşınması için herkese önemli görev düşüyor." dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve engelliler kırmızı bayrağı göndere çekti.

- Yeşilova Höyüğü

2005'te başlayan arkeolojik kazılar, yeni buluntularla tarihe ışık tutuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesinin desteğiyle sürdürülen kazılarda, bugüne kadar 8 bin yıllık ana tanrıça heykeli başı, ayı heykelciği ve serçe formunda biberon gibi birçok bulguya rastlandı.

Höyükte, 2017-2018 döneminde ise 210'dan fazla pişmiş toprak ile kemik bulundu. Buluntular arasında en çok ilgi çekenlerden biri de 8 bin yıl önceye tarihlenen ve üzerinde güneş sembolü bulunan yönetici mührü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Kırmızı Bayrak Yeşilova Höyüğü

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