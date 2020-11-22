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İzmir'deki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

İZMİR HABERLERİ  | 22.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

İZMİR (AA) - Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile bir belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

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