YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İzmir’den dönen DAK ekibi Başkan Kurt’u ziyaret etti

İzmir’den dönen DAK ekibi Başkan Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak Eskişehir’e dönen Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak Eskişehir’e dönen Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Misafirlerini ‘kahramanlar’ diye karşılayan Başkan Kurt, DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakârlık için teşekkür etti.
Ziyarete DAK ekibinden; Arif Necmi Türe, Ümit Avcı, Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Elif Turan ve Mürsel Turan’ın katıldı. İzmir’de gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları hakkında Başkan Kurt’a bilgi veren DAK üyeleri, Depremin birinci günü İzmir’e ulaşıp saat 23.00 itibari çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Öncelikle yıkılan bir AVM binasında, ardından da Barış Apartmanında arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını kaydeden DAK üyeleri, 34 saat aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 vatandaşımızı sağ olarak çıkardıklarını belirtti.
“Gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz”
DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakarlık için teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine baş sağlığı diledi. Kamuoyunda ‘deprem dede’ olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözlerini hatırlatan Başkan Kurt, “Türkiye bir deprem ülkesi. Bu biliniyor, ancak ne yazık ki gerekli önlemler alınmıyor. On binlerce vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Aynı şiddetteki deprem başka ülkede can almıyor ancak bizim ülkemizde can alıyor. Neden, çünkü insan hayatı bizim ülkemizde çok ucuz. Sizlere İzmir’de gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bugüne kadar DAK’ın her zaman yanında olduk, bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Sizler İzmir’de büyük bir deneyim de kazandınız. Deneyimleri bizler için yaşamsal önem taşıyor. Bu deneyimlerinizi mutlaka hemşerilerimizle paylaşmalısınız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:47
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:19
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.