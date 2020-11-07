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İzmir’den dönen Kartal Belediyesi arama-kurtarma ekipleri Başkan Gökhan Yüksel’i ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:51 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine giden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 8 kişilik arama-kurtarma ve yardım ekibi, İstanbul Kartal’a döndü.

İzmir’den dönen Kartal Belediyesi arama-kurtarma ekipleri Başkan Gökhan Yüksel’i ziyaret etti

İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine giden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 8 kişilik arama-kurtarma ve yardım ekibi, İstanbul Kartal’a döndü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ziyaret eden ekipler, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Tek amacımız vardı ;enkaz altında bir canı daha kurtarmak "
İzmir’e giden yardım ekibinin sorumlusu ve Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından depremin olduğu gün bölgeye gönderildiklerini belirterek, "8 kişilik bir sivil savunma ekibi olarak İzmir’deydik. Orada, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarabilmek ve AFAD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle entegreli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere gittik. Afad tarafından bize verilen noktalarda arama ve kurtarma çalışmalarımız oldu. Tek amacımız vardı; enkaz altında kalan tek canı daha biran evvel hayata ve sevdiklerine kavuşturabilmek bunun için tüm gayretimizle çalıştık." dedi.
"Acılarımızı ve sevinçlerimizi hep birlikte yaşıyoruz"
Yapılan çalışmalardaki gayretlerinden dolayı Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, "17 binanın çökmesi ve vatandaşlarımızın kaybı bizi fazlasıyla üzdü. Depremin ardından olay yerine arama kurtarma ekiplerimizi hızlıca yönlendirdik. Ekiplerimiz canla başla kurtarma çalışmalarını yürüttü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralı kurtulanlar var. Acılarımızı ve sevinçlerimizi hep birlikte yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirerek ilçemize geri dönmüştür. Tüm çalışma arkadaşlarıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri iki tam donanımlı araç ve 8 uzman personelle ilk günden itibaren deprem bölgesinde görev yaptı. Ekipler, Emrah Apartmanı olmak üzere bir çok bina enkazında görev yaparak vatandaşların kurtarılmasında önemli rol oynadı.

İzmir’den dönen Kartal Belediyesi arama-kurtarma ekipleri Başkan Gökhan Yüksel’i ziyaret etti

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