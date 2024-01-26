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İzmir’den gelen hasta sağlığına Elazığ’da kavuştu

İHA İHA
26.01.2024 14:05 | Son Güncelleme:
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Doğuştan ayak kısalığı bulunan ve aşırı kilosundan dolayı sorunlar yaşayan hasta Elazığ’da sağlığına kavuştu.

İzmir’den gelen hasta sağlığına Elazığ’da kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Elazığ ve çevre iller başta olmak üzere ülkenin her köşesinden hasta alan ve son bir yıl içerisinde 2 milyon vatandaşta hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi, başarılı operasyonlarıyla da dikkat çekiyor. İzmir’de yaşayan, doğuştan ayak kısalığı bulunan ve aşırı kilosundan dolayı ciddi sıkıntılar çeken Ümit Can Aykol, hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğine başvurdu. Uzm. Dr. Sadık Keşmer tarafından muayene edilen hastaya obezite cerrahisi uygulanmasının fayda sağlayacağı düşünüldü ve bu durum hasta ile paylaşıldı. Hastaya başarılı bir ‘Bariatrik Cerrahi (obezite cerrahisi)’ ameliyatı yapıldı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Sadık Keşmer “Ümit Bey, bariatrik cerrahi dediğimiz obezite cerrahisi için İzmir’den bize başvurdu. Kendisi hastanemizin imkanlarını araştırmış, özellikle gastroenteroloji cerrahisi kliniğimizin olduğunu ve çalışmalarımızın başarısını öğrenmiş. Hastamızın ayağında kısalık var. Kilo alınca ayağındaki protezleri dar gelmeye başlamış ve buna bağlı problemler yaşamış. Ek sağlık problemleri de olan hastamız bize güvendi, biz de başarılı bir operasyonla cerrahisini gerçekleştirdik, tüp mide ameliyatı yaptık kendisine. İnşallah bundan sonraki süreçte daha sağlıklı bir hayat kendisini bekliyor. Sağlık probleminin gerileyeceğini düşünüyoruz. Hastamızı taburcu ettik ve memleketi İzmir’e sağlıkla uğurladık” dedi.
Obezite cerrahisinin herkese uygulanmadığını bazı kriterleri olduğunu ifade eden Keşmer, “Bariatrik cerrahi denildiğinde akla obezite cerrahisi gelir. Cerrahide, tokluk hissinin artırılması, az besin alınması ve besin emiliminin azaltılması amacıyla mide ve ince bağırsak gibi sindirim sistemi organlarında bazı değişiklikler yapılır. Bariatrik cerrahi; fazla kilo problemi olan, 18 yaş üstü ve 65 yaş altı, cerrahi uygulamaya engel bir sağlık sorunu olmayan ve kriterleri taşıyan kişilere uygulanabilir" diye konuştu.

Başarılı bir ameliyat geçiren Ümit Can Aykol ise “ İzmir’den geldim buraya. Sadık hocayı duyduk ve Cerrahi Gastroenteroloji uzmanı olduğunu öğrendik. Benim doğuştan ayakta bir kısalığım mevcut. Aynı zamanda da kilo sorunlarım mevcuttu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesini seçtik, kendimizi onlara emanet ettik. Gayet de memnunuz, bu tür sıkıntılar yaşayan herkesin mutlaka bir uğrayıp muayene olmasını bekleriz" şeklinde konuştu.

İzmir’den gelen hasta sağlığına Elazığ’da kavuştu

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