İzmir'den gönüllü 50 sağlık çalışanı, Hatay'a uğurlandı

Sağlık çalışanlarının Hatay'a hareketinden önce hastane önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Caner Çavdar, yaptığı konuşmada, gönüllü olarak deprem bölgesine giden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çavdar, AA muhabirine, DEÜ olarak depremzedelere yardım edebilmek için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Depremin ardından 100 sağlık çalışanının yine gönüllü olarak bölgeye gittiğini belirten Çavdar, "Bugün de 50 kişilik bir ekibi bölgeye uğurluyoruz. Bu sırada orada yorulan ekibi de İzmir'e transfer etmemiz lazım. Fakat ekip arkadaşlarımızdan gelmek isteyen yok. Herkes orada canla başla çalışıyor ve sahayı kesinlikle bırakmak istemiyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde de yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Çavdar, sağlık çalışanlarının İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan askeri uçakla Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ineceğini oradan da Hatay'daki hastanelere geçeceğini ifade etti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve çalışanların desteğiyle daha önce ilaç, medikal malzeme ve gıda malzemelerini bölgeye gönderdiklerini aktaran Çavdar, bugün de 1 tırın daha yola çıktığını ifade etti.

