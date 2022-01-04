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İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı

04.01.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.S'nin (31) bindiği ticari taksiyi takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan A.S'nin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Afganistan uyruklu A.S'nin emniyetteki ifadesinin ardından İzmir'de kaldığı otelde yapılan aramada da 500 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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