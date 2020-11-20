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İzmir’den otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getiren şüpheli uygulama noktasında yapılan kontrolde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Balıkesir merkezinde ikamet eden M.Ö.

İzmir’den otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getiren şüpheli uygulama noktasında yapılan kontrolde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Balıkesir merkezinde ikamet eden M.Ö. isimli şahsın İzmir İlinden Balıkesir’e uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş, şahısla ilgili yapılan araştırmalarda, şahsın şehirler arası yolcu otobüsü il merkezine geldiği tespit edilerek, İzmir Yolu Polis uygulama noktasında saat 23 sıralarında uygulama noktasına intikal eden otobüs içerisinde M.Ö. isimli şahsın olduğu tarafımızca tespit edildi ve şahsın yapılan kontrollerinde 25 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan şahıs ile ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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