İzmir’den Silikon Vadisine

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Yağız Şenoğlu, dünyanın teknoloji merkezi olarak gösterilen ABD’deki Silikon Vadisinde “artırılmış gerçeklik” alanında faaliyette bulunan bir firmada işe başladı. Bugüne kadar yaptığı grafik tasarım çalışmalarıyla dünyaca ünlü şirketin ilgisini çeken Şenoğlu, henüz mezun dahi olmadan çalışma hayatına atılarak büyük başarı elde etti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yağız Şenoğlu (21), yüzde 50 burslu olarak eğitim gördüğü İEÜ Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında, hayata geçirdiği tasarımlar ve yaptığı birbirinden özel çalışmalarla farkını ortaya koydu. Akademisyenlerinin desteği ve yönlendirmesiyle başarı basamaklarını hızla çıkan Şenoğlu, emeklerinin karşılığını görerek, diplomasını almadan dünyaca ünlü bir firmada işe girdi.

Ünlü firmanın kurucu ortağının kendisine ulaştığını ve iş sürecinin bu şekilde başladığını söyleyen Şenoğlu, “Sosyal medya hesabımda, tasarımlarımı ve yaptığım çalışmaları sık sık paylaşıyorum. İşe giriş sürecim de aslında böyle başladı. Firmanın kurucu ortağı, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Kendisine bugüne kadar yaptığım birkaç çalışmayı ilettim. Çok beğendiler. Ardından da online olarak iş görüşmesine katıldım. Firmanın kurucu ortağının da yer aldığı görüşme neticesinde, işe alındım. Online olarak işe başlayalı bir hafta oldu. Mutlu ve gururluyum. Kariyer hedefim için iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Hedefim, ileride kendi şirketimi kurmak. Elbette bunun için kendimi geliştirmeliyim. Uzun bir yolumun olduğunun farkındayım” dedi.