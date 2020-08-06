YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’den Silikon Vadisine

İzmir’den Silikon Vadisine

İZMİR HABERLERİ  | 06.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Yağız Şenoğlu, dünyanın teknoloji merkezi olarak gösterilen ABD’deki Silikon Vadisinde “artırılmış gerçeklik” alanında faaliyette bulunan bir firmada işe başladı.

İzmir’den Silikon Vadisine

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Yağız Şenoğlu, dünyanın teknoloji merkezi olarak gösterilen ABD’deki Silikon Vadisinde “artırılmış gerçeklik” alanında faaliyette bulunan bir firmada işe başladı. Bugüne kadar yaptığı grafik tasarım çalışmalarıyla dünyaca ünlü şirketin ilgisini çeken Şenoğlu, henüz mezun dahi olmadan çalışma hayatına atılarak büyük başarı elde etti.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yağız Şenoğlu (21), yüzde 50 burslu olarak eğitim gördüğü İEÜ Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında, hayata geçirdiği tasarımlar ve yaptığı birbirinden özel çalışmalarla farkını ortaya koydu. Akademisyenlerinin desteği ve yönlendirmesiyle başarı basamaklarını hızla çıkan Şenoğlu, emeklerinin karşılığını görerek, diplomasını almadan dünyaca ünlü bir firmada işe girdi.
Ünlü firmanın kurucu ortağının kendisine ulaştığını ve iş sürecinin bu şekilde başladığını söyleyen Şenoğlu, “Sosyal medya hesabımda, tasarımlarımı ve yaptığım çalışmaları sık sık paylaşıyorum. İşe giriş sürecim de aslında böyle başladı. Firmanın kurucu ortağı, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Kendisine bugüne kadar yaptığım birkaç çalışmayı ilettim. Çok beğendiler. Ardından da online olarak iş görüşmesine katıldım. Firmanın kurucu ortağının da yer aldığı görüşme neticesinde, işe alındım. Online olarak işe başlayalı bir hafta oldu. Mutlu ve gururluyum. Kariyer hedefim için iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Hedefim, ileride kendi şirketimi kurmak. Elbette bunun için kendimi geliştirmeliyim. Uzun bir yolumun olduğunun farkındayım” dedi.

“En iyi şartları sunuyoruz”
İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Emre Küheylan ise “Sektör tecrübesi olan, yaptıkları çalışmalar ile kendini kanıtlamış bir akademisyen kadromuz var. Öğrencilerimize en iyi şartları sunuyor, okurken iş dünyasının parçası olmaları için onları yönlendiriyoruz. Bu sayede, eğitim görürken yaşıtlarının bir adım önüne geçmelerini sağlıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Yağız. Henüz öğrenciyken yaptıklarıyla kendini kanıtladı, kendisinden sonra gelen öğrenciler için de cesaret kaynağı oldu. Grafik tasarım, evrensel bir dili olan ve iş sahası oldukça geniş bir bölüm. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde öğrencilerimizin başarı hikayelerine yenileri eklenecek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Efsane başkanın adı Çankaya’da yaşayacak

Efsane başkanın adı Çankaya’da yaşayacak

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:24
Yatsı
21:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.