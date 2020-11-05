YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İzmir’e 700 battaniye gönderildi

İzmir’e 700 battaniye gönderildi

BİLECİK HABERLERİ  | 05.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde deprem bölgesi İzmir’e gönderilme üzerine kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 700 adet battaniye yola çıktı.Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçede yapılan yardım kampanyasına Pazaryeri halkı yoğun ilgi gösterdi.

İzmir’e 700 battaniye gönderildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde deprem bölgesi İzmir’e gönderilme üzerine kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 700 adet battaniye yola çıktı.
Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçede yapılan yardım kampanyasına Pazaryeri halkı yoğun ilgi gösterdi. Pazaryeri ilçesinde yardımsever vatandaşlardan ve esnaflardan toplanan yeni battaniyeler İzmir’de depremden zarar gören ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ AFAD’a teslim edildi. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi vatandaşlara standart yardım kolisi ve yeni battaniye yardımları için İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları konusunda bilgilendirdi.

İzmir’e 700 battaniye gönderildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi
Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi
Gaziantep’te yağış uyarısı
Gaziantep’te yağış uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
T plaka ticari taksi yönetmelik değişikliğine komisyondan ’red’ kararı
T plaka ticari taksi yönetmelik değişikliğine komisyondan ’red’ kararı
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.