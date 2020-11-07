İzmir’e bir destekte de Diyarbakır Çüngüş kaymakamlığından geldi

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığı tarafından İzmir’de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremde mağdur olan depremzedelere "İzmir yalnız değil" sloganıyla toplanan yardım kolilerinin gönderildiği bildirildi.

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde mağdur olan depremzedelere Türkiye’nin birçok bölgesinden destek devam ederken, bir destek de Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığından geldi. Kaymakamlık bünyesinde "İzmir yalnız değil" sloganıyla başlatılan ve toplanan yardım kolileri Kaymakam Tuncay Kaldırım, kurum amirlerin katılımıyla İzmir’e gönderildi.

