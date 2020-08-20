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İzmir’i gururlandıran öğrenciler’den Başkan Soyer’e ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sayısal Türkiye 6.’sı Emin Ersüs ile Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye 1.’si Kaan Yusufoğlu’nu ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sayısal Türkiye 6.’sı Emin Ersüs ile Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye 1.’si Kaan Yusufoğlu’nu ağırladı. Sınavlardaki başarılarıyla İzmirlileri gururlandıran öğrencilere bisiklet hediye eden Başkan Soyer, “İzmir’i hatırlayın, unutmayın. Bu kentin size ihtiyacı var. Mutlaka İzmir’e dönün” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, YKS’da sayısal alanda Türkiye 6.’sı olan Emin Ersüs ile LGS’de Türkiye 1.’si olan Kaan Yusufoğlu’nu makamında ağırladı. Emin Ersüs’ün annesi Emine Ersüs, Kaan Yusufoğlu’nun annesi Nurdan ve babası Erdinç Yusufoğlu’nun katıldığı ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da yer aldı. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Soyer, Ersüs ve Yusufoğlu’na başarılarının sırrını sordu. Öğrenciler, bu başarıyı düzenli, disiplinli ve çok çalışarak elde ettiklerini söyledi.

“Mutlaka İzmir’e dönün”
Kaan Yusufoğlu ile Emin Ersüs’ü tebrik eden Başkan Tunç Soyer, “Bütün kalbimle kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bunlar tesadüfen yakalanan başarılar değil. Mutlaka arkada çok köklü bir hikaye var. Çalışma disiplininden anlama kapasitesine, öğrenme merakına kadar her şey etkili” dedi. Başkan Soyer, gençlerden İzmir’i unutmamalarını da isteyerek, şunları söyledi: “Sizi mutlaka gelecekte güzel şeyler bekliyor. Mutlaka İzmir’e dönün. İzmir’i hatırlayın, unutmayın. Bu kentin size ihtiyacı var.” Emin Ersüs, Başkan Soyer’in bu sözlerine, “Ailem, okulum burada. O nedenle bir ayağım her zaman burada” yanıtını verdi. Başkan Soyer’in eğitiminin ardından iki ayağının da İzmir’de olması isteğine aileler tebessümle karşılık verdi.

Bisiklet hediye etti
Başkan Soyer, YKS Sayısal Türkiye 6.’sı Emin Ersüs ile LGS Türkiye 1.’si Kaan Yusufoğlu’na bisiklet hediye etti. Emin Ersüs, Bozaiçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünü tercih ederken, Kaan Yusufoğlu ise İstanbul Erkek Lisesi’ne kayıt yaptırdı.

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Gaye Eczanesi
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Yeşildere Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
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Bayrakli
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