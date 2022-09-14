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İzmir'in 35. tescilli ürünü Arslanlar biberi tanıtıldı

14.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in 35. tescilli ürünü Arslanlar biberi tanıtıldı

İzmir'in 35. tescilli ürünü Arslanlar biberi tanıtıldı

İZMİR (AA) - Torbalı ilçesine bağlı Arslanlar Mahallesi'nde üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Arslanlar biberinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Törene katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'nın çok üreten bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçeden sanayi, tarım ve turizm alanında kente büyük katkılar sağlandığının ifade eden Kaya, "Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ilçelerinin başında geliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Torbalı'ya önem verdiğini aktaran Kaya, ilçenin çok sayıda kamu yatırımı aldığını kaydetti.

Arslanlar biberinin tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de salgının ardından tarım üretiminin, üreticinin, sağlıklı gıdanın, sağlıklı beslenmenin kıymetinin daha fazla anlaşıldığına dikkati çekti.

Kentte 3,5 milyon dönüm üzerinde tarım arazisi bulunduğunu dile getiren Özen, İzmir'de sektörlerin tamamının tarım sektörü üzerine inşa edildiğini aktardı.

İzmir'i "tarımın doğduğu şehir olarak tanımladıklarını ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Zeytin ağacı bu şehir için anıt ağaç olmalı, çünkü dağına gidiyorsun zeytin ağacıyla karşılaşıyorsun, ovasına gidiyorsun zeytin ağacıyla karşılaşıyorsun. Tarım gelecektir. Bizler aslında yapmış olduğumuz bu projelerle, bu çalışmalarla, bu toplantılarla kendi geleceğimi garanti altına alma gayreti içerisindeyiz. Çoluğumuza, çocuğumuza bu kadim sektör olan tarımı artırarak emanet etme için çalışmalar yapıyoruz. 35. coğrafi işaretin alınması noktasında Arslanlar biberinin tescil edilmesi, kayıt altına alınması noktasındaki girişimleri sonuçlandırmalarından dolayı Torbalı Ticaret Odası Başkanımıza, üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da Arslanlar biberinin tescilinin ardından bardacık inciri için de tescil müracaatı yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Ercan Öter ve Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de katıldığı programda Kazım Paşa İlkokulu halk oyunları ekibi gösterisi sundu.

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