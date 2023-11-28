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İzmir’in 8 ilçesinde kaçakçılık operasyonu

28.11.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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İzmir’de, son 1 hafta içerisinde 8 farklı ilçede gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çeşitli türlerde çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Kasım 2023 tarihlerinde; Aliağa, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Selçuk ve Urla ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından; 5 iş yeri, 2 ikamet, 5 araç, 1 depo ve kargo gönderilerinde aramalar yapıldı.

Bu aramalarda; 2 milyon 329 bin 400 adet boş makaron, 268 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 406 litre taklit etiketli etil alkol, 2,4 ton kaçak akaryakıt ürünü, 66 adet gümrük kaçağı puro, 50 kg kıyılmış tütün, 37 şişe/litre sahte içki, 3 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 12 paket gümrük kaçağı sigara, 62 adet elektronik sigara cihazı, 56 adet gümrük kaçağı otomobil yedek parçası (şanzıman, motor vb.), 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 35 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, aynı tarihler arasında Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Konak ve Bornova ilçelerinde de 14 umuma açık iş yeri kaçak alkol yönünden denetlendi.

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