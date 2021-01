İzmir’in dijital turizm envanteri tamamlandı

Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisi İzmir için hazırlandı. İzmir Vakfı’nın koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansının ortaklığıyla kentin dijital destinasyon envanteri çıkarıldı. Envanterde on bir farklı turizm türünde, iki binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi.

İzmir’in dijital turizm alt yapısının oluşturulması, 2020’de İzmir Vakfı koordinasyonuyla hazırlanan İzmir Turizm ve Tanıtım Stratejisi’nin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile on bir ayrı turizm segmentinde kırktan fazla uzman bir arada çalışarak İzmir’in dijital turizm ansiklopedisini oluşturdu. İki binden fazla turizm odak noktasını bir araya getiren envanterin on bir başlığı “tarih ve kültür”, “gastronomi”, “somut olmayan kültürel miras”, “etkinlik ve festivaller”, “inanç”, “endüstriyel miras”, “deniz ve kıyı”, “doğa ve kırsal alanlar”, “sinema”, “sağlık” ve “konaklama” olarak sıralanıyor.