YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’in en büyük ilçesinde huzur uygulamalarında 206 tutuklama

İzmir’in en büyük ilçesinde huzur uygulamalarında 206 tutuklama

İHA İHA
06.05.2024 08:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 400 aranan şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen 206 şüpheli tutuklandı.

Uygulamalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah da ele geçirildi.

İzmir’in 523 bin 487 nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Buca’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları sürüyor. Nisan ayında yapılan çalışmalarda, 118 bin 252 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması ile sorgulanırken, 400 aranan şahıs yakalandı; çeşitli suçlardan adliyeye çıkarılan 206 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirilen 25 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 35 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:45
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.