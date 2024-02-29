İzmir’in “gözü” bu fuarda olacak

OPTIC World İzmir Fuarı, 8-10 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılacak. Yalnızca profesyonel ziyaretçinin katılabileceği OPTIC World İzmir, optik endüstrisinin ve uluslararası markaların buluşma noktası olacak.

İzmir’i fuarlar kenti yapma hedefiyle kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ, sektör temsilcileri ile meslek komitelerinin önerilerini dikkate alarak kente yeni fuarlar kazandırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, İzmir Ticaret Odası 32. Gözlükçülük Meslek Komitesinin önerisi ve öncülüğü ile 3. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası katkılarıyla hayata geçirilen OPTIC World İzmir-Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, 8 Mart Cuma günü Fuar İzmir’de kapılarını ziyarete açıyor. Görüş kalitesini artırmak veya estetik arayışlara cevap verebilmek için geliştirilen; yeni teknolojiler, aksesuarlar, ekipmanları bir araya getiren ve bunları optik sektörü profesyonelleriyle buluşturmaya hazırlanan OPTIC World İzmir, 10 Mart akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

OPTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ VE YENİLİKLER İZMİR’DE

Fuar, bir yandan ünlü markalar ve yenilikçi ürünlere ev sahipliği yaparken, bir yandan da optik sektörünün öncülerini ve ileri teknoloji ürünlerini bir araya getirerek katılımcılara sektördeki son gelişmeleri takip etme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunacak. Fuarın ürün gruplarını; gözlük çerçeveleri, gözlük yedek parçaları, optik endüstri makineleri, güneş gözlükleri, sporcu gözlükleri, koruyucu gözlükler, optik camlar, kontak lensler, kontak lens aksesuarları ve bakım ekipmanları, gözlük kılıfları, güneş gözlüğü camları, optimetrik, oftalmolojik cihazlar ve aksesuarları, oftalmolojik ölçüm tanı ve tedavi cihazları, optik atölye ve laboratuvar için makine ve ekipmanları oluşturuyor.

Fuarın ziyaretçi profiliyse; optisyenler ve optik sektörü çalışanları, cam imalatçıları, çerçeve imalatçıları, yedek parça ihracatçıları ve satıcıları, makine ithalatçıları ve satıcıları, perakende mağazalar ve mağaza zincirleri, malzeme firmaları, distribütörlük almak isteyen firmalar, tasarımcılar, sektör kurumları, göz doktorları, göz ve gözlük kurum ile kuruluşları, gözlük aksesuar üreticilerinden kurulu.

YENİ ANLAŞMALAR YAPILACAK

Fuarla birlikte; sektörün marka bilinirliğinin artmasına destek vermek, optik sektöründeki yeni iş birliklerini teşvik etmek, yeni pazarlara açılma imkanı sağlamak, profesyonel sektörel ziyaretçiyi üretici ile buluşturmak amaçlanıyor.

OPTIC World İzmir ile kentte optik sektörü için son teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği ve yeni iş birliklerinin yapılabileceği alan oluşturulup kente ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Fuarda gerçekleştirilecek B2B programlarına da; Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerden 100’e yakın sektör profesyonelinin gelmesi bekleniyor.

