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İzmir’in metro istasyonlarında maskematik dönemi

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı. Uygulamanın ilk adresi Konak Metro İstasyonu oldu. Maskematiği kullanan Başkan Tunç Soyer, "Önceliğimiz İzmir halkının sağlığı" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirilmeye başladı. İlki Konak Metro İstasyonu’nda hizmete giren maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak. Metro yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek hijyen paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim Kart’dan herhangi bir düşüm yapılmıyor. Paket dört maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan içeriyor. Önümüzdeki günlerde dağıtımı kolaylaştırmak için paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı beş olacak. İzmirim kart kullanıcılarının hafta bir kez hijyen paketi alabilecek.

İlk kullanım Başkan Soyer’den
Konak Metro İstasyonu’ndaki maskematiğin ilk kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. İzmirim kartı ile hijyen paketi alan Tunç Soyer, korona virüs salgınıyla mücadelede maske kullanımının ve hijyenin önemini vurguladı. İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artıracaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu sistem maskelerinizi birinin elinden almadığınız ve poşeti kendiniz açtığınız için steril bir kullanım imkanı veriyor. Böylelikle vatandaşlarımıza maskeye çok daha huzurlu ve kolay erişebilecekleri bir hizmet vermiş oluyoruz. Maskematik otomatının imalatını yapan firmamıza şükranlarımı sunuyorum. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu yeni hizmetimiz İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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