İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.
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