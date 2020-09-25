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İzmir'in yeni trafikçi "şahinleri" göreve hazır

İZMİR HABERLERİ  | 25.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: - "İzmir'imiz geçtiğimiz yıl Türkiye'de trafik kazalarının en çok azaldığı il oldu"

İZMİR (AA) - İzmir'de "şahinler" olarak adlandırılan motosikletli polis timinde görev yapmak üzere güvenli sürüş teknikleri eğitimi alan 21 trafik polisi, göreve başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinde görevlendirilmek üzere Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitim Kursuna katılarak başarı sağlayan trafik polislerine Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan otoparkta düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir'in nüfus yoğunluğuna bakıldığında trafik güvenliği açısından Türkiye'de en iyi konumda olan kentlerden biri olduğunu belirtti.

Trafik polislerinin trafikte güvenliğin sağlanması için büyük çaba gösterdiğine dikkat çeken Aşkın, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki trafikte bir tek vatandaşımız bile zarar görmesin, hayatını kaybetmesin, yaralanmasın. Araçlar hasar görmesin. İzmir, Türkiye'de en yoğun denetimin yapıldığı illerden birisi. Biz biliyoruz ki alkollü araç kullanmak, hızlı araç kullanmak, sürat, felaket getirir. Biz biliyoruz ki araçların teknik eksikliği, trafik ışıklarının ihlali felaket getirir. İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha da iyi anlıyoruz. Trafik polislerimiz can güvenliği noktasında olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. İzmirimiz geçtiğimiz yıl Türkiye'de trafik kazalarının en çok azaldığı il oldu. Bizim istediğimiz bir tek vatandaşımızın bile can güvenliğinin riske girmemesi. Bunun için denetimlerimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz."

Aşkın, yeni 21 motosikletli polis sayesinde denetimlerin daha da yoğunlaşacağını, amaçlarının vatandaşa para cezası uygulamak değil trafik güvenliğini sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Törende kursiyerlere sertifikaları verildi.

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