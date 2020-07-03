İzmirli akademisyene ‘Amerika’ bursu

Yapay zeka yardımıyla, günlük hayatımızı kolaylaştıracak akıllı robotların ya da sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konuda çalışmalar yürüten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, Amerika’dan araştırma bursu kazandı. Türkiye’de, bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu’na layık görülen Dr. Sayar, şubat ayında gideceği Amerika’da 10 ay kalarak çalışmalarını tamamlayacak. Dr. Sayar’ın bu süre içerisindeki tüm masrafları da (35 bin dolar) ABD’li yetkililer tarafından karşılanacak.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, aldığı bursun büyük önem taşıdığını ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeler için kendisine yol göstereceğini belirtti. Dr. Sayar, “Son dönemde çalışmalarımı hizmet tasarımı alanında yoğunlaştırdım. Bu konuda doktora eğitimimi de tamamladım. Sağlık sisteminde kullanılacak akıllı robotların, bankacılık sistemi ya da akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konu, ‘hizmet tasarımı’ içerisine giriyor. Tüm bunlar yapılırken yapay zekadan yararlanılıyor. İçinde bulunduğumuz çağın gereklerini ve teknolojik değişim hızını düşündüğümüzde, oldukça önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ben de ilerleyen süreçte hizmet tasarımı alanında yeniliklere imza atmayı hedefliyorum. Amerika’daki burs, bana çok şey katacak” dedi.