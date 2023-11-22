İzmirli esnaf, bir yılda 95 kilo verdi

Mağazalarda beden sıkıntısı yaşamadan alışveriş yapmaya başladığını belirten Solmaz, “Kilo verdikten sonra çoraplarımız kendim giymeye, bacak bacak üstüne atmaya başladım” dedi.

İzmir’de yaşayan Fahri Solmaz, uzun yıllar kilo sorunu ile mücadele ediyordu. Obeziteye bağlı olarak çok sayıda eşlik eden rahatsızlığı bulunan Solmaz, tansiyon yüksekliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığında tüp mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner tarafından bir yıl önce ameliyata alınan Solmaz, 95 kilo vererek 200 kilodan 105 kiloya indi.

“SAĞLIĞIM DÜZELMEYE BAŞLADI”

Hareketsiz yaşamla birlikte hızla kilo aldığını ve kilo verme denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydeden Solmaz, “Kilo verme isteğim her zaman vardı ancak yemek yediğimde doyamıyordum. Bir gün iş yerinde tansiyonum yükseldi ve apar topar hastaneye kaldırıldım. Artık ameliyat olmam gerektiğini iyice anladım ve Muzaffer Hoca’yla irtibata geçtim. Kilo verdikten sonra sağlığım düzelmeye başladı. Hayat standardım yükseldi. Yaşam daha zevkli ve yaşanılır hale geldi. Mağazalara gidip beden sıkıntısı yaşamadan alışveriş yapma hayalim vardı. Artık kıyafet alabiliyorum. Kilo verdikten sonra çoraplarımı kendim giymeye, bacak bacak üstüne atmaya başladım. Kilo verdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

“VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 67 İDİ”

Hastanın süreci hakkında bilgi veren İEÜ Medical Point Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, “Hastamızın vücut kitle indeksi 67’ydi ve kilosu 200’dü. Obeziteye bağlı olarak şeker, kolesterol, tansiyon, uyku apnesi, damar tıkanıklığı sorunları yaşıyordu. Bu rahatsızlıklar, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyordu. Tüp mide ameliyatı öncesinde en az 6 ay süreli ile denemesi amacıyla bir diyet protokolü de uyguladık. Yaşam tarzı değişikliğine ve diyete rağmen kilo verimi olmazsa, vücut kitle indeksi 40’ın üzerindeyse ve eşlik eden rahatsızlıklar varsa ameliyata karar verebiliyoruz. Hastamızda da süreç bu şekilde ilerledi. Hastamızı bir yıldır takip ediyoruz. Kilo verimi gayet olumlu sonuçlandı. Şu anda 105 kilo. Yaklaşık 95 kilo olursa hedefimize ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

