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İzmirli iş adamı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

27.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de önceki gün tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kemal Zorlu için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunda bir dönem asbaşkanlık, Altay kulübünde de divan kurulu başkanlığı yapan Zorlu'nun tabutu, Altay forması ve kulüp bayrağı ile örtüldü.

Törende eşi Semra Zorlu, çocukları Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ve Mazhar Zorlu ile kardeşi Altay kulübünün eski Başkanı Nafiz Zorlu taziyeleri kabul etti.

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Altay Kulübü yöneticileri ve futbolcuları, teknik direktör Mustafa Denizli de katıldı.

Zorlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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