İzmirli iş adamından örnek davranış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyasına İzmirli hayırsever iş adamından destek geldi. İzmirli hayırsever iş adamı İdris Avcı, İzmir Valiliği makamında 250 bin TL bağışta bulundu.

İzmirli hayırsever iş adamı İdris Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyası kapsamında İzmir Valiliği makamında 250 bin TL bağışta bulundu. Hayırsever iş adamının yaptığı bağışın örnek bir davranış olduğunu belirten Vali Ayyıldız, tüm Türkiye’nin bu kampanyaya sahip çıktığını, yaşanan bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlayacağımızı kaydetti. Ayyldız, "İzmirli hayırsever iş adamlarının bu kampanyada gösterdikleri duyarlılık gurur verici. Tüm destek veren iş adamlarımızın da duyarlılıklarına teşekkür ediyor, vefalı hayır sahibi olduklarını biliyor, devletimiz ve milletimiz adına minnetlerimi sunuyorum. Bu duyarlı davranışın İzmirli tüm hayırsever iş adamlarına örnek olacağını ve destekleriyle İzmir’den katkı sunacaklarına inanıyoruz. Kampanyaya hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyor, tüm ülke ve millet adına teşekkür ediyoruz" dedi.

