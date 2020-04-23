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İzmirli iş insanı Atıcı'dan ihtiyaç sahiplerine 1500 koli yardım malzemesi

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

İzmirli iş insanı Atıcı'dan ihtiyaç sahiplerine 1500 koli yardım malzemesi

İZMİR (AA) - İş insanı Mutlu Atıcı, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1500 koli yardım malzemesi bağışladı.

Mutlu Atıcı, eşi Arzu Atıcı ile yardım malzemelerini, dağıtılmak üzere AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'ya teslim etti.

Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek yardım yapmaya karar verdiğini belirtti.

Karabağlar'da zor şartlarda yaşayan insanların olduğunu belirten Atıcı, şöyle konuştu:

"Emin el olarak gördüğümüz İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan yardımlarımızın dağıtılması konusunda yardım istedik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı ve yardımlarımızın dağıtılması konusunda desteğini verdi. Bu zor günlerde, hep birlikte yaşadığımız ülkede, geleceğimiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye’de sen, ben yok biz varız, biz bize yeteriz, biz birlikte güzeliz."

Doğruca da Atıcı çiftinin hayırlarının kabul olmasını dileyerek "Dünya olarak, ülke olarak, şehir olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ederken girdiğimiz ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bu yardım büyük bir destek olacak. Mübarek ramazan ayında Atıcı ailesinin yardımı, Müslümanların dayanışmasına güzel bir örnek oldu. Atıcı çiftine hem hayırları için hem de Karabağlar'da yaşayan vatandaşlarımızı düşünerek hareket ettikleri için ilçemde yaşayan bütün insanlar adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İrfan Doğruca Karabağlar Mutlu Atıcı yardım kolisi

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